Susana Guasch no tiene dudas sobre el líder de España en el Mundial: "Es el mejor del equipo"

La selección española está a un solo paso de la final del Mundial, pero antes tendrá que superar el que para muchos ha sido el mejor equipo del torneo. Francia llega como favorita tras un campeonato prácticamente impecable, aunque Susana Guasch está convencida de que 'La Roja' tiene las armas necesarias para poner contra las cuerdas a los de Didier Deschamps.

La periodista analizó la semifinal en 'Radioestadio Noche' y dejó claro que afronta el encuentro con optimismo: "A medida que se acerca el partido, que es el más bestia que hemos vivido en mucho tiempo, estoy confiante. Pienso lo mismo que Lamine, que parece que ha levantado alguna ampolla en Francia y no lo entiendo. Ningún miedo porque España es la selección que por juego puede hacerle daño a Francia".

Para Guasch, 'Les Blues' han sido el equipo más sólido del Mundial, aunque considera que la diferencia con la selección española no es tan grande como algunos quieren hacer ver: "Va a ser muy difícil ganar a Francia, pero también ganar a España. Francia se ha ganado el cartel de favorita. Ha sido la que ha jugado mejor el torneo y han dominado el Mundial, pero no veo que haya tanta diferencia. Les falta rematar, y tienen a su mejor rival enfrente".

El gol de Lamine contra Francia en la Eurocopa 2024. / E

La periodista considera a Luis de la Fuente como uno de los grandes protagonistas del torneo, y cree que tiene un criterio muy claro, algo que valora mucho: "Creo que él ve cosas que nosotros no vemos. Es más atrevido incluso de lo que muchos pensaban. En el campo y fuera de él es un tipo enrollado, que es lo que quieren ellos. Es como un padre. Llegados hasta aquí, a semifinales de un Mundial, pase lo que pase es el Mundial de De la Fuente".

Susana Guasch no tiene dudas de que Lamine Yamal sigue siendo el futbolista más determinante del equipo, aunque los números todavía no reflejen todo lo que está aportando sobre el terreno de juego.

"Solo ha marcado un gol, pero es el mejor del equipo. Déjate de bromas. No ha tenido lo que le encumbraría, que es el gol, como le ha pasado a Jude Bellingham, pero así es este juego. Yo prefiero esperar. No me imagino una España sin Lamine", afirmó.

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Lamine, en el calentamiento previo al partido ante Bélgica / CHRISTOPHER TORRES / EFE

Además, también quiso destacar la serenidad con la que el extremo del FC Barcelona está viviendo un momento de máxima presión: "Por lo que acabamos de ver y de escuchar, a este chico no le veo ni ansiedad ni presión ni nada de nada. Me sorprende mucho con lo joven que es cumpliendo 19 años. Es una pasada la tranquilidad que transmite y los mensajes que quiere mandar porque parece que es muy plano y lineal hablando, pero suelta perlas".