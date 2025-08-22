La surrealista visita de Infantino al despacho de Trump: una gorra enorme, Leo Messi y el presidente ‘Johnny’

El presidente de Estados Unidos quiso dar solemnidad al anuncio, pero terminó ofreciendo un show digno de un mitin electoral. Trump explicó que el sorteo se celebrará en el Kennedy Center, un lugar “tremendamente hermoso” porque, según dijo, “estamos gastando mucho dinero en embellecerlo”. El sorteo será el punto de partida del torneo más grande de la historia, con 48 equipos, 104 partidos y 16 ciudades implicadas de Seattle a Miami, pasando por Vancouver y Atlanta.

La gorra de “Trump was right about everything”

Pero lo que más dio que hablar no fue el anuncio en sí, sino el atuendo del mandatario. En las fotos oficiales, Trump aparecía con una gorra roja de tamaño XXL, tan grande que parecía competir con el trofeo que sostenía. En ella se podía leer: 'Trump was right about everything', o sea Trump tenía razón en todo.

La presentación del sorteo del Mundial 2026 en el despacho de Trump / AP

El accesorio eclipsó por momentos a Infantino, a su vicepresidente JD Vance y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, obligados a posar con gesto serio mientras la gorra acaparaba toda la atención.

Infantino, Messi y la Copa del Mundo

El momento más surrealista llegó cuando Gianni Infantino entregó el trofeo de la Copa del Mundo a Trump. El presidente de la FIFA recordó que “solo los ganadores pueden tocarla” y que el último en levantarla fue Leo Messi. Trump, con gesto solemne, preguntó si podía quedársela: “No la vamos a devolver, quedaría muy bien debajo de esos angelitos”, dijo señalando una lámpara del Despacho Oval. A continuación, añadió: “Es una gran pieza de oro”, como si se tratara de un objeto decorativo más de su colección personal.

Infantino trató de mantener el guion, pero acabó siendo rebautizado como “Johnny” por el propio Trump, que insistió en el apodo con total naturalidad. El suizo sonrió incómodo, consciente de que aquel acto ya había dejado atrás cualquier formalidad.

Washington toma el relevo de Las Vegas

Con este anuncio, Washington se convierte en la capital del fútbol mundial durante unas horas. En 1994, la última vez que Estados Unidos acogió un Mundial, el sorteo se celebró en Las Vegas con Dick Clark, Stevie Wonder y Rod Stewart sobre el escenario. Ahora será el Kennedy Center quien tome el testigo.

Trump prometió un evento “espectacular” y “único en la historia del deporte”, aunque todavía no se han anunciado actuaciones musicales ni sorpresas. Después de lo visto en la Casa Blanca, todo apunta a que el verdadero espectáculo ya ha empezado.

El camino hacia el Mundial 2026 arrancó con un acto tan político como surrealista, con Trump, su gorra y “Johnny” Infantino como protagonistas inesperados.