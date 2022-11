La surrealista respuesta de Van Gaal: "Mi madre cuando murió..."

Al técnico e la selección neerlandesa le preguntaron por su bronceado: "Mi madre cuando murió tenía las mejillas sonrojadas. Cuestión de genes" "No dije que íbamos a ser campeones, pero podemos. Y los jugadores también se han convencido de eso", aseguró el entrenador de Países Bajos

Frankie de Jong y Louis Van Gaal comparecieron en la conferencia de prensa previa al partido que Países Bajos disputará mañana ante Qatar.

Se le preguntó a De Jong sobre cómo se encontraba y el jugador del Barcelona respondió: "¿Estoy pálido? No, estoy bien, solo con un poco de dolor de garganta".

Acto seguido, a Van Gaal le preguntaron cual era el motivo de su bronceado: "El resto hemos estado en la piscina. Mi madre cuando murió tenía las mejillas sonrojadas. Cuestión de genes".

Van Gaal habló sobre el objetivo de convertirse en campeón del mundo y la presión: "Espero que no cree ninguna presión. Siempre debes nombrar el propósito para el que estás aquí. Si no nombras ese objetivo, si dices que los cuartos de final son suficientes, entonces ese no es el camino correcto. La forma correcta es que pienses que quieres ser campeón del mundo. No dije que íbamos a serlo, pero podemos. Y los jugadores también se han convencido de eso".

Louis van Gaal no va a alejarse de su formación 1-3-4-3 con el equipo nacional holandés por el momento. El entrenador nacional naranja señaló que cada vez más equipos juegan para un sistema con tres o cinco defensores, lo que crea 'partidos de ajedrez'.