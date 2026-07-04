Surrealista: ¡Un jugador de Uruguay volvió a casa en la carga de un camión de mudanzas tras la eliminación ante España!

La eliminación de Uruguay de la Copa del Mundo dejó un profundo sabor amargo. El combinado de Bielsa terminó la Fase de Grupos como tercera, pero no fue suficiente para poder acceder a los dieciseisavos de final y dijo adiós al Mundial. Un desenlace que muchos veían venir, tras una serie de contratiempos que fueron condicionando a los 'charrúas' incluso antes de empezar el torneo.

El principal descontento de la plantilla fue la lista de Bielsa. Algunos jugadores de mucho peso mostraron su descontento, teniendo en cuenta que había jugadores que habían ido siguiendo una dinámica con la selección uruguaya y con sus clubes habían demostrado lo suficiente como para ir al Mundial. Por ejemplo, son los casos de Torreira, Arrambarri o Satriano.

Ni coches de lujo ni taxis: un camión

El último partido ante España fue la gota que colmó al vaso. Uruguay se vio sin sangre, y con el remordimiento de haberle podido plantar más cara a España. Pero tras la eliminación en el Mundial, varios futbolistas aprovecharon sus días libres para viajar al extranjero y compartir imágenes de sus vacaciones.

Sin embargo, quien terminó acaparando la atención en redes sociales fue Maximiliano Araújo, aunque por un motivo muy diferente. El extremo uruguayo fue captado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde un video de su salida comenzó a circular con rapidez en distintas plataformas digitales. La escena llamó la atención por la sencillez con la que abandonó la terminal aérea.

En las imágenes se observa al futbolista cargando sus maletas y subiéndose a la parte trasera de un camión de mudanzas, acompañado por integrantes de su familia. La grabación, difundida inicialmente en TikTok, generó miles de reproducciones y comentarios. Numerosos aficionados resaltaron la naturalidad del jugador, señalando que su forma de regresar a casa reflejaba cercanía y sencillez.

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Araújo fue uno de los futbolistas más destacados de la selección uruguaya durante la Copa del Mundo. Su rendimiento ofensivo fue clave para la Celeste, ya que participó directamente en los tres goles que marcó el equipo durante el torneo. Actualmente, el atacante juega en el Sporting de Portugal y su buen desempeño ha despertado el interés de importantes clubes europeos. Diversos medios lo vinculan con posibles movimientos de cara al próximo mercado de fichajes.