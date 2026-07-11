La surrealista imagen de Neymar tras la eliminación: en carrito de movilidad por Universal Studios

La eliminación de Brasil del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más dolorosas del torneo: Neymar llorando sobre el césped, consolado por sus compañeros, tras anunciar su adiós definitivo a la Canarinha. Pero apenas unos días después, el crack de 34 años ha protagonizado una escena mucho más insólita: fue visto recorriendo Universal Orlando Resort subido a un carrito de movilidad eléctrico.

El exjugador del Barça, máximo goleador histórico de Brasil con 80 tantos, apareció el jueves por el parque temático de Florida vestido con pantalón corto gris, camiseta blanca y negra, gorra y gafas de sol, rodeado de su equipo de seguridad mientras circulaba tranquilamente entre las atracciones.

Pulgar arriba y pasillo de fans

En 'The Sun' explican que los aficionados le reconocieron y le rodearon pese a que iba dentro del carrito.

La escena contrasta con el drama vivido días atrás. Brasil, una de las grandes favoritas al título, cayó 2-1 ante Noruega en un partido marcado por el doblete de Erling Haaland: el delantero ganó por arriba a su rival Gabriel en el primer gol y firmó el segundo con un zapatazo desde fuera del área. Neymar maquilló el resultado con un penalti en los minutos finales, su último gol con la Seleção.

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Tras el pitido final, el '10' anunció su retirada de la selección brasileña, cerrando una era. Noruega, verdugo de Brasil, se medirá ahora a Inglaterra en cuartos de final, en uno de los duelos más esperados del torneo.