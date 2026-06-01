El Superordenador de Opta pronostica el ganador del Mundial 2026

El Mundial de 2026 ya está a la vuelta de la esquina y la expectación es máxima ante una edición histórica. Por primera vez participarán 48 selecciones en una Copa del Mundo que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá, con 104 partidos repartidos a lo largo de más de cinco semanas de competición. Antes de que ruede el balón, el superordenador de Opta ya ha hecho sus cálculos y ha elaborado una predicción sobre las opciones reales de cada selección para levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Para ello, Opta simuló el torneo 10.000 veces y el resultado deja una conclusión clara: España parte como la principal candidata al título. La selección dirigida por Luis de la Fuente, con estrellas como Lamine Yamal, Nico Williams o Rodri, aparece como favorita a ser campeona con el 16,1% de posibilidades, el porcentaje más alto de todos los participantes. Además, La Roja supera el 50% de probabilidades de alcanzar los cuartos de final (52,1%), tiene un 39% de opciones de llegar a semifinales y un 25,6% de disputar la gran final.

Lamine Yamal llegó con una sonrisa a la concentración de la selección española / Ángel Martínez / EFE

La ventaja española, sin embargo, no es definitiva. Tras la campeona de Europa aparece Francia, que cuenta con un 13% de probabilidades de conquistar el Mundial. Los galos siguen siendo una de las grandes potencias del fútbol internacional y, según las simulaciones de Opta, tienen un 21,2% de opciones de alcanzar la final.

Completa el podio Inglaterra, cuya posibilidad de levantar el trofeo se sitúa en el 11,2%. Los ingleses presentan prácticamente las mismas opciones que Argentina de alcanzar las semifinales (30,3%), aunque parten ligeramente por delante de la vigente campeona del mundo en la lucha por el título.

Argentina, defensora de la corona conquistada en Qatar 2022, figura como cuarta favorita con un 10,4% de posibilidades de revalidar el campeonato. El equipo liderado por Lionel Messi sigue siendo uno de los grandes aspirantes, aunque el modelo considera más probable que el título regrese a Europa.

Messi y Romero con la selección argentina / EFE

Un escalón por debajo aparecen Portugal (7%), Brasil (6,6%) y Alemania (5,1%). Las tres selecciones mantienen opciones significativas de llegar lejos en el torneo, aunque según las simulaciones necesitarían un rendimiento por encima de lo esperado para acabar levantando la copa. Entre los posibles tapados destacan Países Bajos (3,6%), Noruega (3,5%) y Bélgica (2,4%), mientras que Colombia (2,1%) y Marruecos (1,9%) completan el grupo de selecciones con opciones reales, aunque reducidas, de protagonizar una sorpresa histórica.

En cuanto a los anfitriones, Opta no es especialmente optimista. Estados Unidos aparece con un 1,2% de posibilidades de proclamarse campeón, mientras que México apenas alcanza el 1%. Los dos combinados norteamericanos parten lejos de los grandes favoritos pese al impulso que supone jugar en casa.

Ranking de favoritos según Opta

España — 16,1% Francia — 13% Inglaterra — 11,2% Argentina — 10,4% Portugal — 7% Brasil — 6,6% Alemania — 5,1% Países Bajos — 3,6% Noruega — 3,5% Bélgica — 2,4%

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