El Superordenador de Opta predice el vencedor de cada semifinal y el ganador del Mundial 2026

El Mundial 2026 está llegando a su fin. Con el cuadro de semifinales ya completado y solo cuatro selecciones con vida, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá afronta ya sus últimos cuatro partidos en los que Francia, España, Argentina e Inglaterra lucharán por la estrella. Pero solo una de ellas será la ganadora.

En ese sentido, Opta parece dictar sentencia al respecto. La firma más famosa de estadísticas publicó este domingo sus predicciones para lo que queda de Mundial, dando como gran favorita a Francia tanto en la semifinal contra España como en la final, ya sea frente a Inglaterra o ante Argentina, con ligera ventaja para los de Thomas Tuchel.

No solo es considerada favorita Francia por la opinión popular, tras los resultados cosechados en lo que llevamos de torneo y por su pólvora arriba, con hombres de la talla de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, sino también por las predicciones del Superordenador.

Dembélé y Mbappé celebran la victoria de Francia contra Marruecos. / -

Las posibilidades de España

Pero España no ha dicho todavía su última palabra. Según 'OPTA', los de Luis de la Fuente -que eran los favoritos antes de arrancar la competición cuando todavía seguían vivas 48 selecciones- guardan ahora un 42,30% de posibilidades de alcanzar la final, mientras que Francia tiene un 57,70% de opciones en el duelo de semifinales que se disputa este próximo martes 14 de julio en Dallas.

En cuanto al Inglaterra-Argentina del miércoles, el Superordenador da como favoritos a los 'Three Lions', aunque en este caso solo con una ligera diferencia. El porcentaje inglés correspondería al 50,94%, mientras que Argentina poseería un 49,06% de posibilidades de acceder a la gran final.

Argentina, a la cola

Sea como sea, OPTA predice que el ganador del cruce entre franceses y españoles será quien conquiste la Copa del Mundo en la gran final del 19 de julio. En ese sentido, como hemos mencionado, la gran favorita es Francia con un 34,05%, a más de diez puntos porcentuales de distancia del resto y seguida de España (23,45%) y de Inglaterra (21,94%).

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La firma de estadísticas considera que la selección menos probable a convertirse en ganadora del Mundial 2026 es Argentina, con tan solo 20,55% de opciones.