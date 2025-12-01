Así ve el Mundial 2026 el superordenador de Opta: España es favorita, Francia amenaza y Argentina sueña con Messi

La cuenta atrás para el Mundial 2026 entra en su recta decisiva y, antes incluso del sorteo del 5 de diciembre en Washington, la supercomputadora de Opta ya ha levantado el telón con su primera predicción: España es la favorita para conquistar Norteamérica. Un dato que, más allá del titular, refleja la dimensión de una selección que encadena más de dos años sin perder un partido oficial y que llega reforzada por la conquista de la Eurocopa 2024.

El modelo concede a La Roja un 17% de opciones de levantar el título, por delante de Francia (14,1%), Inglaterra (11,8%) y la Argentina de Messi (8,7%). No es una ventaja definitiva, pero sí un reconocimiento estadístico a un ciclo que ha devuelto brillo, estabilidad y una identidad reconocible.

Si Lamine Yamal y Nico Williams confirmaron en Alemania que ya pueden decidir partidos de máximo nivel, la incógnita llega desde la enfermería: Rodri, Pedri y Gavi marcan buena parte del techo competitivo del equipo y su estado físico puede modificar cualquier pronóstico.

Nico y Lamine, tras ganar la Eurocopa / EFE

La gran amenaza vuelve a ser Francia, aunque el torneo supondrá el final de la era Deschamps. Mbappé, ya con el brazalete, aspira a romper el récord goleador de los Mundiales mientras comparte foco con Dembélé, nuevo Balón de Oro y motor del PSG campeón de Europa. Opta les ve ligeramente por detrás de España, pero con margen para crecer.

También aparece Inglaterra, ahora bajo el mando de Thomas Tuchel, que ha devuelto chispa ofensiva a un equipo demasiado plano en el pasado. Kane llega como el delantero más en forma de Europa y el talento en la mediapunta se desborda, aunque el encaje táctico sigue siendo un rompecabezas.

Mientras, Argentina afronta lo que podría ser la última gran batalla mundialista de Messi. El campeón de 2022 domina Sudamérica, pero paga su escasez de duelos recientes ante selecciones europeas de élite. Pese a ello, cualquier modelo que subestime a Messi suele acabar corrigiéndose sobre la marcha.

Las probabilidades de victoria en el Mundial por selecciones / OPTA

En segunda fila emergen Alemania, que vuelve a ilusionar bajo Nagelsmann; Portugal, decidido a darle a Cristiano Ronaldo una última oportunidad; Brasil, lleno de talento pero huérfano de resultados desde hace años; y los Países Bajos, silenciosos pero peligrosos.

El torneo, el más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos, añade además la incógnita de los anfitriones. Estados Unidos, México y Canadá apenas rozan el 1% de opciones, pero en un Mundial con tanto margen para la sorpresa la estadística nunca es un candado.

La fotografía previa es clara: España llega como favorita, pero rodeada de colosos que acechan. El sorteo, como siempre, terminará de colocar las piezas. El Mundial 2026 ya ha empezado, aunque todavía nadie haya tocado el balón.