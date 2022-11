Süle: "No creo que haya un 'bonus Bayern'; me da igual ser central o lateral"

"Creo que en los últimos partidos en Dortmund demostré que puede ser una alternativa jugar como lateral", ha comentado El defensa alemán también elogió a su compañero de selección y rival de clubes Musiala

Niklas Süle, defensa de la selección de Alemania -a la que España se enfrentará el próximo domingo en el segundo partido del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022- y que después de haber jugado las pasadas cinco temporadas en el Bayern Múnich desde esta lo hace en el Borussia Dortmund, manifestó este lunes en Al Shamal que no cree que exista un 'bonus Bayern' a la hora de confeccionar la lista y que a él le "da igual jugar de lateral derecho o de central".

"Me da igual jugar de lateral derecho o de central, lo importante es tener el honor de hacerlo, en cualquier puesto; y esa decisión la tomará Hansi (Flick)", declaró Süle en referencia al seleccionador alemán, junto al que festejó, en 2020 la consecución del 'sextete' por parte del equipo muniqués.

"Yo siempre me preparo igual, independientemente de si juego o no. Creo que en los últimos partidos en Dortmund demostré que puede ser una alternativa jugar como lateral. Yo creo que soy mejor central, pero si me ponen de lateral derecho, lo haré con sumo gusto. El que decide al final es Hansi (Flick) y lo que él decida, bien decidido está", manifestó Süle durante la rueda de prensa que tuvo lugar este lunes en Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que instaló su cuartel general el equipo germano.

"Todos aquí nos conocemos bien", explicó, en referencia a la posibilidad de que por delante de Neuer podría darse el caso de que jugasen cuatro defensas de cuatro equipos diferentes en el partido que afrontará la tetracampeona, el próximo miércoles, contra Japón; horas antes de que España se mida a Costa Rica.

"En la selección es algo difícil porque coincides unos días cada dos o tres meses, sólo. Pero lo principal es que el miércoles estemos a tope; y ésa es nuestra intención. La defensa es importante; pero ya llevamos muchos partidos internacionales y en un torneo así hace falta estabilidad. Es importante defender bien. Contra Omán (en el último amistoso que jugaron, el pasado miércoles) hubo un par de cosas que hay que mirar. Pero lo importante es salir a darlo todo el miércoles, que es lo que vamos a hacer", manifestó Süle, de 27 años y con 42 partidos como internacional.

Elogios a Musiala

"No creo que haya un 'bonus Bayern', no lo veo así", comentó, en referencia a una posible preferencia de su seleccionador hacia los jugadores con los que triunfó en el equipo muniqués antes de tomar las riendas de la 'Mannschaft' hace año y medio, en sustitución de Joachim Löw.

"Somos una gran nación futbolística y son muchos a los que les gustaría estar aquí. Por eso, los que no están pueden estar decepcionados. Pero los jugadores del Bayern demuestran cada partido su gran calidad y que merecen estar aquí", comentó el defensa del Borussia Dortmund, que ensalzó la figura del joven centrocampista Jamal Musiala, junto al que atendió a los medios de comunicación este lunes en Al Shamal.

"Cuando yo estaba en Múnich, jugamos un partido de entrenamiento contra el equipo sub-19 y ya desde el primer instante se veía lo buenísimo que era. Por eso lo subieron rápidamente al primer equipo. Es muy bueno y, además, tiene los pies en el suelo, que es algo por lo que puedes temer en un joven de 19 años. Ojalá pueda mantener aquí la gran forma que trae del Bayern", señaló. "Prefiero jugar con él que contra él. Pero como él bien sabe, también sé defenderlo", bromeó Süle acerca de su joven compañero de selección.