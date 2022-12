Suiza ratifica al seleccionador Murat Yakin

Tras caer 6-1 contra Portugal en el partido de octavos de final del Mundial de Qatar 2022 La Federación suiza considera que el papel en Qatar, en general, fue positivo

El presidente de la Asociación de Fútbol Suiza (ASF), Dominique Blanc, y el director técnico, Pier Tami, ratificaron como seleccionador a Murat Yakin a pesar la goleada encajada contra Portugal (6-1) en octavos de final que supuso la eliminación del combinado helvético del Mundial.

Pier Tami despejó las dudas sobre el futuro del seleccionador y dijo que Murat Yakin no tiene que temer por su puesto. "No, para nada. Analizaremos en detalle lo que pasó en las próximas semanas. Pero leva un año y tres meses con nosotros y durante ese tiempo ha clasificado directamente al Mundial a Suiza", destacó. "No podemos echar por tierra todo lo hecho bien hasta ahora. Los seis puntos logrados en la fase de grupos es uno de los mejores resultados de la historia. Sin embargo, no rendimos a nuestro nivel en los octavos de final", añadió.

"Hay muchas razones que explican el partido contra Portugal y tenemos que hacer un análisis preciso. Nuestro nivel físico no estuvo al nivel de nuestro rival. Estamos decepcionados, aunque lo justo es destacar a Portugal", dijo Pier Tami, que desconoce si algún jugador tiene previsto cerrar su ciclo con el equipo nacional. "El partido contra Suiza fue una gran decepción y sería un error tomar medidas rápidamente. Los jugadores no esperaban nada, pero hubo aspectos que no funcionaron. Debemos permanecer unidos", reclamó el director técnico de la ASF.

El seleccionador, Murat Yakin, asumió su responsabilidad. "No solo soy el responsable de las victorias, sino también cuando las cosas no salen bien. Teníamos un plan que no funcionó. Con Silvan Widmer de baja nuestro objetivo era apretar arriba con Vargas y Fernandes", explicó Yakin un día después de la contundente eliminación del torneo. "Lamentablemente no pudimos presionar lo suficiente a nuestros oponentes. Pero los goles que encajamos no fueron cuestión del sistema. Simplemente no estuvimos suficientemente frescos. Portugal tenía ocho jugadores nuevos y eso se notó", argumentó Yakin, que se mostró agradecido a los jugadores.

"Les agradecí su compromiso por lo bien que había ido todo a lo largo del año. En la fase de grupos mostramos grandes cosas y dimos muchas satisfacciones a la afición suiza. Pero evidentemente no fue nuestro día el martes", dijo el seleccionador. Además, el presidente de la ASF quiso destacar el buen papel, en general, de la selección helvética en Qatar 2022. "La mitad de los equipos participantes están ya en casa. Hemos vivido tres semanas en un gran ambiente y la selección logró otra vez alcanzar los octavos de final de un gran torneo. Sobrevivió a un grupo complicado", recordó.

Dominique Blanc asume la decepción general por la goleada encajada ante Portugal. "Estamos decepcionados, pero no debemos olvidar que Portugal es un oponente duro. Lo que no mata te hace más fuerte. Ahora nos queremos centrar en la clasificación para la Eurocopa", dijo.