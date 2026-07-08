Suiza tiene un color especial: tres 'sevillanos' jugarán los cuartos del Mundial contra la Argentina de Messi

Entraba en muy pocas quinielas. Ni los más parabólicos daban un duro por la 'Nationale'. Pero ahí está Suiza, un Mundial más metiéndose en las eliminatorias y dando guerra. Quizás no sea la selección más vistosa, ni la más realizadora, pero Murat Yakin ha conseguido compactar un bloque granítico y que puede atragantársele al más pintado. La Argentina de Leo Messi será el próximo escollo en cuartos de final, su techo en una cita mundialista.

Pero, si algo sorprende de esta selección helvética es su conexión con Sevilla. Hasta tres jugadores de la convocatoria de la 'Nati' han convivido esta temporada en la capital andaluza. Ricardo Rodríguez, Djibril Sow y Rubén Vargas le ponen el acento hispalense a un combinado que buscará romper la barrera psicológica de cuartos frente a la Albiceleste. Nunca antes Suiza ha superado la antepenúltima eliminatoria y hay que remontarse a las citas de Francia 1938 y Suiza 1954 para recordar a los centroeuropeos a estas alturas del torneo.

Los 'sevillanos' de Suiza

Aunque ya no pertenece a la disciplina del Real Betis, Ricardo Rodríguez arrancó el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá representando al equipo de las 'Trece Barras'. El lateral zurdo es un fijo para Yakin, al igual que con Pellegrini donde le acabó comiendo la tostada a Júnior Firpo. Rodríguez acumula cinco titularidades con un excelente rendimiento deportivo. Suiza sólo ha encajado cinco goles en los tres encuentros que ha disputado.

Suiza logró superar la fase de grupos sin perder ante ninguno de sus contrincantes / 'X'

Djibril Sow está siendo utilizado como complemento en las segundas partes, aunque se quedó inédito en el debut frente a Qatar y en los dieciseisavos frente a Argelia. El centrocampista del Sevilla repartió una asistencia en la goleada helvética ante Bosnia.

Por último, completa la nómina de 'sevillanos' Rubén Vargas. El extremo, que fue de más a menos durante la temporada -al igual que todo el Sevilla-, ha participado con asiduidad en los planes de Murat Yakin. Vargas ha anotado dos goles hasta el momento y ha repartido una asistencia. Lo más importante, sin embargo, lo hizo frente a Colombia. El extremo nervionense fue el encargado de ejecutar el penalti decisivo de la tanda frente a los cafeteros. El que nadie quiere patear. El que metió a Suiza en la ronda de cuartos de final. Argentina está avisada.