Suiza - Colombia, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Al ritmo cafetero

Por su parte, Colombia está destacando por su frenético ritmo en tres cuartos de campo. Quizás la “revelación” del torneo. No ha perdido un solo partido: 1 a 3 frente a Uzbekistán, 1 a 0 contra República del Congo, empate a cero ante Portugal y victoria por la mínima en los dieciseisavos de final ante Ghana. El combinado liderado por Luís Díaz espera repetir la hazaña del Mundial de Brasil en 2014 y estar entre los ocho mejores países del mundo.