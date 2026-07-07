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MUNDIAL 2026
Suiza - Colombia, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
La selección cafetera busca los cuartos de final contra un equipo helvético de buen nivel en este Mundial
Jesús Burgos
1ª PARTE | MIN. 0 | SUI 0 - 0 COL
¡Rueda la Trionda en el BC Place Stadium!
Sorteo de campo
James Rodríguez y Xhaka junto al colegiado salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros para el sorteo de campo y la pertinente foto oficial. La 'tricolor' hará el saque inicial.
¡TODO LISTO PARA EL INICIO!
Espectácular ambiente. Apenas unos minutos para que arranque este Suiza-Colombia.
Suena el himno de Colombia
Turno para disfrutar del himno colombiano cantado a pleno pulmón por una gran presencia de cafeteros en las gradas.
Saltan los jugadores al césped
Las gigantescas banderas de Suiza y Colombia ondean sobre el césped del BC Place Stadium. Ambos combinados nacionales al completo en el circulo central mientras suena el himno helvético.
El BC Place Stadium vestido de gala
Ambientazo en Vaancouver con las gradas coloridas de amarillo y rojo. Queda menos de diez minutos para el pitido inicial y todo está listo para que el balón empiece a rodar en el BC Place Stadium.
El último y único precedente
La FIFA ha encendido el duelo entre suizos y colombianos en redes sociales recordando el único partido entre las dos selecciones en un Mundial. Fue el 26 de junio de 1994 en el Mundial de Estados Unidos donde la ‘tricolor’ venció por 2 a 0 gracias a los goles de Hermán ‘Carepa’ Gaviria y Harold Lozano. Según artículos oficiales, la propia FIFA lo catalogó como “el partido amargo que Colombia le ganó a Suiza”.
Al ritmo cafetero
Por su parte, Colombia está destacando por su frenético ritmo en tres cuartos de campo. Quizás la “revelación” del torneo. No ha perdido un solo partido: 1 a 3 frente a Uzbekistán, 1 a 0 contra República del Congo, empate a cero ante Portugal y victoria por la mínima en los dieciseisavos de final ante Ghana. El combinado liderado por Luís Díaz espera repetir la hazaña del Mundial de Brasil en 2014 y estar entre los ocho mejores países del mundo.
El camino suizo
Tras superar el empate en el primer encuentro de fase de grupos frente a Qatar, Murat Yakin ha logrado poner en hora el reloj suizo para alcanzar los octavos de final de un Mundial por cuarta edición consecutiva. Ahora el reto pasa por pisar una fase de cuartos de final a la que no acceden desde 1954.
Los once cafetero
Vargas; Muñoz, Lucumi, Puerta, Mojica, Sánchez; James Rodríguez, Arias, Lerma; Luis Díaz y Luis Suárez.
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