En directo
MUNDIAL 2026
Suiza - Bosnia y Herzegovina, en directo hoy: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo
Sigue en directo el partido entre Suiza y Bosnia-Herzegovina del Grupo B en Los Ángeles
Xavi Turu
Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en Los Ángeles en el segundo partido de la fase de grupos del grupo B. Sigue el partido en directo en SPORT.
MIN. 14, SUI 0-0 BIH
Bosnia se defiende con todo y como puede. Ataque y gol para la Nati con mucha más presencia ofensiva. Le dura muy poco la pelota a los bosnios y lo tienen claro: a la mínima que pueden, salen disparados al contragolpe para correr a campo abierto.
MIN. 14, SUI 0-0 BIH
¡¡Otra llegada para el combinado local!! Nuevamente, Ndoye ha estado a punto de adelantar a los suyos…
MIN. 11, SUI 0-0 BIH
¡¡La más clara para los suizos!! Chut con la zurda de Ndoye que se marchó rozando el palo. Empieza a avisar el conjunto que dirige Yakin.
MIN. 9, SUI 0-0 BIH
Disparo de Xhaka desde fuera del área que despeja nuevamente la defensa bosnia a córner.
MIN. 7, SUI 0-0 BIH
Llega Suiza con peligro y despeja la zaga visitante a saque de esquina. Ya van dos de consecutivos para los locales.
MIN. 5, SUI 0-0 BIH
Los de Murat Yakin buscan hacerse con el dominio del juego con una posesión larga. Basculan los defensas bosnios ante la presencia ofensiva de los Rossocrociati.
MIN. 3, SUI 0-0 BIH
Encuentro con un arranque movido con varias faltas: el colegiado ya ha tenido que avisar a un futbolista de cada selección.
MIN. 1, SUI 0-0 BIH
Primera acción de partido con un pelotazo en el saque inicial de los bosnios y primera dura entrada de Suiza.
¡Empieza el partido!
Primera posesión para Bosnia.
¡Himnos!
Suena la música del himno suizo y después será el turno para el de Bosnia y Herzegovina.
- El Atlético de Madrid tiene un acuerdo cerrado para la venta de Julián Álvarez
- La triple alternativa del Barça si falla Julián Álvarez
- ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!
- Cumbre de Deco con los agentes de Javi Guerra y Kang-In Lee
- El último movimiento del Barça por Julián Álvarez
- Las lágrimas de Messi en una noche perfecta con ocho récord mundiales
- El Barça planta cara a Florentino Pérez
- El brutal mensaje de Topuria a su agente tras la dura derrota ante Gaethje: habla por sí solo