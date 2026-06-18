Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OliseTopuria suspendido UFCRepública Checa - SudáfricaDónde ver Mundial 2026Enzo FernándezEtapa 3 Tour de SuizaClasificación Tour de SuizaLamine YamalTopuriaMundial 2026Víctor MuñozDika MemValencia - Barça horarioBarça - ElPozo Murcia horarioPartidos Mundial hoyGrupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaJuan RoigMercado de fichajesHorario BadosaPróximo partido BarcelonaOyarzabalGrupo España Mundial 2026Horarios MotoGP República ChecaCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaUS Open GolfCiclistasCañizaresGonzalo BernadosCalendario España MundialCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Suiza - Bosnia y Herzegovina, en directo hoy: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo

Sigue en directo el partido entre Suiza y Bosnia-Herzegovina del Grupo B en Los Ángeles

Jovo Lukic, juagdor de Bosnia-Herzegovina, celebra su gol ante Canadá

Jovo Lukic, juagdor de Bosnia-Herzegovina, celebra su gol ante Canadá / AP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavi Turu

Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en Los Ángeles en el segundo partido de la fase de grupos del grupo B. Sigue el partido en directo en SPORT.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL