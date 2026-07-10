¿Por qué sufrimos y celebramos más cuando juega España que nuestro equipo? Una psicóloga lo explica

Cada vez que la selección española disputa un partido en un Mundial, el país parece detenerse durante 90 minutos. Personas que apenas siguen el fútbol durante el resto del año se reúnen frente al televisor, las plazas se llenan para seguir los encuentros y las celebraciones tras una victoria trascienden el ámbito deportivo. Es un fenómeno que va mucho más allá del fútbol y que tiene una explicación psicológica.

Para Pilar Conde, directora técnica de Clínicas Origen y licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, la diferencia respecto al fútbol de clubes reside en el sentimiento de unidad que despierta la Selección.

"Todos vamos con el mismo objetivo. No existe la rivalidad entre nosotros como ocurre en LaLiga", explica. "Pertenecemos a un grupo muy amplio y eso refuerza la identidad colectiva y el sentimiento de pertenencia. Además, cuando celebramos juntos, la expresión compartida de esas emociones genera bienestar".

Según la especialista, el Mundial activa uno de los mecanismos sociales más importantes del ser humano: la necesidad de sentirse parte de un grupo.

Por qué sentimos que "hemos ganado"

Uno de los aspectos más llamativos de los grandes torneos es que los aficionados hablan en primera persona de los resultados. "Hemos ganado", "hemos perdido" o "tenemos que pasar de ronda" son expresiones habituales incluso entre personas que nunca han vestido la camiseta de la Selección.

Para Conde, esa forma de vivir el deporte tiene una explicación clara: "El hecho de pertenecer al grupo hace que las victorias y las derrotas se vivan como propias. El orgullo, la frustración, el disfrute o el miedo se experimentan de una manera muy intensa porque forman parte de esa identidad compartida".

La psicóloga considera que esa identificación emocional es la que convierte los éxitos deportivos en experiencias colectivas capaces de movilizar a millones de personas al mismo tiempo.

Mucho más que fútbol: beneficios para la salud emocional

Más allá del espectáculo deportivo, participar en esa emoción compartida también tiene efectos positivos sobre el bienestar psicológico.

Conde destaca que formar parte de una experiencia colectiva fortalece el sentimiento de pertenencia, mejora el estado de ánimo y favorece las relaciones sociales: "Se produce una mejora del bienestar emocional, aumenta la autoestima, disminuye el estrés, se fortalecen los vínculos sociales y aparece un propósito compartido que también incrementa la resiliencia colectiva".

Cuando los resultados acompañan, ese efecto se multiplica: "La alegría compartida se retroalimenta entre las personas. Ese contacto social positivo hace que las emociones agradables se potencien todavía más".

Pilar Conde, directora técnica de Clínicas Origen, licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, especializada en Psicología Clínica, con 10 años de experiencia en intervención clínica, tanto en Centro de Rehabilitación Psicosocial para personas con Trastorno Mental Grave, como terapia individualizada / Clínicas Origen

El deporte refleja una necesidad profundamente humana

Para la directora técnica de Clínicas Origen, el fenómeno que se vive durante un Mundial demuestra que el deporte actúa como una poderosa herramienta de cohesión social.

"Somos seres sociales y formar parte de grupos es un factor de protección para nuestro bienestar emocional", afirma.

En el lado opuesto, la ausencia de ese sentimiento de pertenencia también tiene consecuencias: "Cuando una persona siente que no forma parte de ningún grupo aumenta el riesgo de sufrir soledad no deseada, y eso repercute negativamente en su bienestar emocional".

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Por eso, concluye, acontecimientos como un Mundial trascienden el fútbol. Durante unas semanas, millones de personas encuentran un objetivo común, comparten emociones y refuerzan unos vínculos sociales que, aunque nazcan alrededor de un balón, responden a una de las necesidades más profundas del ser humano: sentirse parte de algo más grande que uno mismo.