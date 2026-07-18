El sufrimiento del 'Dibu' Martínez hasta la final del Mundial: "Me duele todos los días. Parecía un manco"

El 'Dibu' Martínez está dispuesto a soportar el dolor con tal de defender a Argentina. El portero de la Albiceleste reconoció que disputa el Mundial con una fractura en un dedo y que decidió evitar una operación para poder participar en el torneo. Una apuesta arriesgada que le permitirá estar este domingo en la final contra España en el MetLife Stadium.

El guardameta argentino sufrió la lesión durante la final de la Europa League contra el Friburgo. En ese momento, llegó a temer seriamente por su presencia en el Mundial. Sin embargo, una llamada de su entrenador terminó por despejar todas sus dudas. "Te quiero en mi equipo, estés como estés", le transmitió Scaloni. Para el 'Dibu' no había otra opción que desafiar a los médicos.

Pese a las recomendaciones médicas, el portero del Aston Villa descartó por completo pasar por el quirófano antes del campeonato y comenzó una recuperación contrarreloj para llegar a la cita mundialista. "Me duele todos los días. Lo sabía. Evité la operación. Todos los especialistas de mano que consulté en Estados Unidos e Inglaterra me decían que no podía jugar y que me tenía que operar", desveló en la rueda de prensa previa a la final.

El 'Dibu' Martínez, portero de la selección argentina / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

La lesión no solo condicionó su preparación, sino que también afectó a su confianza durante las primeras semanas del torneo. El portero argentino reconoció que apenas podía lanzarse con normalidad y que tuvo que convivir con numerosas dudas. Un calvario que ahora puede encontrar el mayor premio posible: su segundo Mundial.

"Se te llena la cabeza de preguntas. Me tiraba con una mano, parecía un manco. Durante la fase de grupos no pude entrenar con el grupo y me afectó, porque soy un jugador al que le gusta estar ahí. Ya a partir de octavos y cuartos entrené con normalidad y me siento mucho mejor", explicó.

Superadas las mayores dificultades físicas, el 'Dibu' ya tiene la mirada puesta en España. "A veces lloro solo por todo lo que hemos conseguido. Quiero disfrutar del momento porque, como futbolista profesional, uno no se da cuenta. El mensaje es prepararnos con alegría, porque vamos a recordarlo toda la vida", afirmó.

Dibu Martínez, uno de los guardametas más carismáticos del mundo / EFE

Para el 'Dibu', los premios individuales quedan en un segundo plano. "Nunca quise ser protagonista. No me importa tener un trofeo de mejor jugador. Me importa que el entrenador confíe en mí. Al final, quiero que mis compañeros sean las figuras", agregó.

"España es una gran selección. Conozco a muchos jugadores de la Premier y sigo mucho la Liga con Pau Torres. Tienen un gran entrenador que conoce muy bien al nuestro. Trabajan mucho por el equipo y por algo llegaron a la final. Ojalá sea un partido para el espectador", mencionó sobre La Roja.