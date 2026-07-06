El sueño americano pasa por Bélgica

Estados Unidos vuelve a citarse con la historia. La selección anfitriona afronta este lunes en Seattle un examen de máxima exigencia ante Bélgica con un premio que va mucho más allá de un billete para los cuartos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino quiere romper una barrera que se le resiste desde Corea y Japón 2002, la última vez que alcanzó la ronda de los ocho mejores, y hacerlo delante de su gente, en un torneo que el país lleva años preparando como la gran oportunidad para consolidar definitivamente el crecimiento del fútbol.

El destino, además, le ha reservado un rival con cuentas pendientes. Bélgica fue precisamente quien frenó el sueño estadounidense en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. Aquel inolvidable encuentro acabó con victoria belga en la prórroga por 2-1 después de una exhibición del guardameta Tim Howard, que firmó una excelente actuación pese a la eliminación. Doce años después, el escenario es distinto, pero el recuerdo permanece muy vivo para una selección que busca escribir una página diferente.

Estados Unidos llega reforzado tras superar con autoridad a Bosnia y Herzegovina por 2-0 en la ronda anterior, una victoria que confirmó el crecimiento competitivo del equipo de Pochettino. Liderados por Christian Pulisic y con futbolistas experimentados como Tyler Adams, Weston McKennie, Sergiño Dest o Folarin Balogun (le han retirado la sanción por la tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina) los estadounidenses han encontrado equilibrio entre talento, intensidad y el empuje de una afición que volverá a convertir Seattle en una caldera. El Lumen Field, famoso por la presión ambiental que generan sus gradas, será uno de los grandes aliados del combinado local en una noche que promete un ambiente espectacular.

Enfrente estará una Bélgica que sigue mezclando experiencia y calidad individual. A pesar de su inevitable bajón físico, Kevin De Bruyne continúa siendo el gran referente futbolístico de los Diablos Rojos, acompañado por jugadores desequilibrantes como Jérémy Doku o Leandro Trossard y por la seguridad que transmite Thibaut Courtois bajo palos. El conjunto dirigido por Rudi García tuvo que sufrir para eliminar a Senegal en la ronda anterior, remontando un 2-0 adverso antes de imponerse por 3-2 en la prórroga, una muestra del carácter competitivo de una generación que quiere seguir aspirando a pelear por un gran título.

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Y es que el premio es enorme. El vencedor se enfrentará en cuartos de final al ganador del Portugal-España, otro de los grandes cruces del torneo. Para Estados Unidos, sin embargo, la motivación va mucho más allá del siguiente rival. El anfitrión quiere demostrar que ya no es solo un país capaz de organizar un Mundial, sino también una selección preparada para competir entre las mejores. Para conseguirlo deberá superar a una Bélgica que vuelve a cruzarse en su camino. El sueño americano, una vez más, pasa por derrotar a los Diablos Rojos.