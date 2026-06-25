El sueño americano continúa: un trámite ante Turquía para hacer historia

La coanfitriona, primera del Grupo D pase lo que pase, afronta un trámite ante la ya eliminada y gran decepción del Mundial: Turquía. La segunda plaza se la disputarán Paraguay y Australia, con tres puntos en su haber cada uno, en el Levi's Stadium de San Francisco.

Estados Unidos ya hizo los deberes logrando el pleno de seis puntos y dejó reducido el suspense al segundo puesto. 'Socceroos' y 'Guaraníes' llegan empatadas a puntos, aunque el escenario favorece ligeramente a los oceánicos: les basta con empatar para asegurar el pase como segundos, mientras que la 'Albirroja' está obligada a ganar.

Y, si no hay empate, el equipo derrotado todavía conservaría alguna esperanza como uno de los mejores terceros, aunque no dependería de sí mismo. El equipo de Gustavo Alfaro regresó a un Mundial con una dura goleada encajada ante Estados Unidos (4-1), en un estreno donde fue superado de prinicipio a fin y mostró demasiadas grietas atrás. Pero despertó a tiempo y logró tres puntos de gran valor ante los otomanos, que cayeron eliminados.

Balogun celebra el gol ante Australia / STEPHAN BRASHEAR / EFE

El camino de Australia ha sido más lineal. Los de Tony Popovic sorprendieron en la primera jornada tumbando a Turquía comandados por el joven Irankunda, pero ante la coanfitriona cayeron en un partido en el que compitieron durante varias fases, pero pagaron caro un autogol de Burgess.

Mauricio Pochettino podrá dosificar esfuerzos para llegar con la máxima frescura a los dieciseisavos y podría presentar un once completamente nuevo, con Pulisic como principal novedad.

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La euforia en el país es total. La posibilidad de lograr por primera en su historia el pleno de triunfos en la fase de grupos de una Copa del Mundo ha disparado la ilusión de una afición que ya sueña con ver a su selección hacer historia y llegar a las rondas eliminatorias con la moral por las nubes. De hecho, la selección de las Barras y las Estrellas no ganaba dos partidos en un Mundial desde 2002.