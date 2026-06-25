Los suecos olvidados: Las estrellas que eclipsó Pelé en el Mundial de 1958

El Mundial de Suecia pasará a la historia por ser el punto de inflexión del mito de Brasil en las Copas del Mundo. La primera victoria brasileña en un Mundial llegó el 15 de junio de 1958 tras una final disputada en Solna con 51 mil espectadores que presenciaron un bello espectáculo.

La canarinha superó el trauma del 'Maracanazo' de 1950 y Pelé, con 17 años, se consagró como el nuevo rey de este deporte. Brasil superó en la final (2-5) a una Suecia que llegó más lejos que nunca. Además de Pelé, aquel Mundial será recordado por la magia de los Didí, Djalma Santos, Vavá o Garrincha.

Pele se coronó como campeón del mundo con 17 años / Archivo

Cumpliendo el tópico de que del segundo nadie se acuerda, aquella Suecia formidable ha quedado en el olvido. Pocos recuerdan hoy algún nombre de aquel equipo cuando era una selección formidable con futbolistas espectaculares.

Además de su gran propuesta futbolística, los suecos dieron una lección de juego limpio. Al final del encuentro formaron una fila para felicitar a los brasileños en un gesto espontáneo lejos del protocolo actual en el que los equipos siguen comportamientos ya pautados.

El inglés George Raynor sumaba ocho años como seleccionador sueco y dirigió de maravilla a un grupo de excelentes jugadores como Lennart Skoglund, Nils Liedholm, Lennart Skoglund, Gunnar Gren, Kurt Hamrin o Agne Simonsson.

Gunner Gren en el Mundial de 1958 / Archivo

La mayoría de ellos militaron en la liga italiana en una época en la que los transalpinos empezaron a fichar jugadores extranjeros para enriquecer su campeonato.

El goleador Agne Simonsson jugó en cambio en España. Se trataba de un delantero centro que militó en el Real Madrid y la Real Sociedad. En el Mundial de Suecia Simonsson marcó cuatro goles, uno de ellos en la final.

El otro gran goleador sueco de aquel Mundial fue Kurt Hamrin. El extremo derecho de Suecia militó en el Milan, Fiorentina, Napoli, Juventus y Padova. En Italia adoraban sus regates y además también era un gran finalizador.

Hamrin marcó 17 goles en los 32 partidos con Suecia anotando cuatro en el Mundial del 58. 'Little Bird' firmó un doblete ante Hungría (2-1) y marcó en los cuartos ante la URSS (2-0) y en las semifinales (3-1) contra Alemania.

Este gol es uno de los más espectaculares de Suecia en su Mundial. Hamrin se fue de tres jugadores por la banda derecha y anotó un gol de fantasía sin ángulo.

Kurt Hamrin era una estrella de Suecia en el Mundial 58 / Archivo

Otro extremo muy interesante de aquella generación de prodigios suecos era Lennart Skoglund, un atacante que militó durante nueve años en el Inter de Milán. Conocido como 'Nacka' anotó un buen gol con la zurda ante Alemania. Sin ser muy rápido, Skoglund era un prodigio técnico y con la zurda regateaba, asistía y remataba con una calidad excelsa.

Dos de los jugadores que mejor se entendían en quella selección sueca eran Gunnar Gren y Nils Liedholm. Ambos fueron dos estrellas que triunfaron en el Milan en la década de los 50.

Brasil-Suecia fue la gran final del Mundial de 1958 / Archivo

Liedholm marcó una época como rossonero ya que jugó en el conjunto milanista entre 1949 y 1961 mientras que Gren lo hizo entre 1949 y 1953. Este último militó también en la Fiorentina y Genoa.

Liedholm era un centrocampista con una pierna izquierda exquisita, un toque de balón único que además iba sincronizado con una inteligencia superior para leer el juego.

En la final contra Brasil, Liedholm marcó un golazo de antología con tres regates y un chut impecable.

En aquella Copa del mundo organizada por Suecia, Liedholm también marcó un gol contra México en el debut de la selección anfitriona (3-0).

Gren era también un volante con clase y dotado de una gran imaginación. Ante Alemania firmó una diana estelar con un chut imparable que acabó en la escuadra de la portería defendida por Fritz Herkenrath.

En las últimas décadas el fútbol sueco no ha sido muy prolífico en grandes individualidades si exceptuamos a Ibrahimovic, Larsson o últimamente Isak o Gyokeres. Aquel equipo del Mundial 58 era una colección de grandes estrellas que también sabían jugar muy bien al fútbol.

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