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MUNDIAL 2026
Sudáfrica - Canadá, en directo: partido de dieciseisavos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo la primera eliminatoria de dieciseisavos entre Sudáfrica y una de las anfitrionas, Canadá
Xavi Turu
¡Todo listo en Los Angeles Stadium!
En unos instantes, los protagonistas vuelven al terreno de juego para la ceremonia de presentación y los himnos. Esto está a punto de empezar.
Sudáfrica – Canadá
Empieza la fiesta antes de hora en los vestuarios del combinado sudafricano. Los de Broos van a salir a por todas ante una de las anfitrionas: menos de quince minutos para que arranque la contienda.
Sudáfrica – Canadá
Locales y visitantes ya están calentando sobre el terreno de juego. Algunas imágenes de la selección de Canadá.
Sudáfrica – Canadá
Las primeras sensaciones de los Bafana Bafana en LA. Partido importante para ambas selecciones con mucho en juego: comienzan los encuentros relevantes de este Mundial.
¡XI para Canadá!
Una de las anfitrionas de esta Copa arranca la contienda con estos once jugadores:
Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustáquio, Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.
¡XI para Sudáfrica!
El combinado que dirige sale de inicio con:
Williams; Mudau, Okon, Mbozaki, Modiba; Maseko, Mokoena, Mofokeng, Sithole, Appollis; y Makgopa.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con el primer partido de dieciseisavos de final de este Mundial 2026 entre Sudáfrica y Canadá. La contienda arranca a las 21:00 horas (CET) en Los Ángeles.
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