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MUNDIAL 2026

Sudáfrica - Canadá, en directo: partido de dieciseisavos del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo la primera eliminatoria de dieciseisavos entre Sudáfrica y una de las anfitrionas, Canadá

Larin, jugador de Canadá

Larin, jugador de Canadá / FIFA

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Xavi Turu

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