Stoichkov: “En 2026, España tendrá equipo para ganar el Mundial”

Según el mítico exjugador búlgaro del FC Barcelona, “aún es pronto” para que la ‘Roja’ se proclame campeona del mundo en Qatar “Luis Enrique tiene un grupo de jugadores jóvenes que quizás están algo verdes para competir contra las selecciones más experimentados”, ha reflexionado en una entrevista en ‘Onda Cero’

España es una de las selecciones que más ha gustado a Hristo Stoichkov en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, que finalizará este viernes con la resolución de los grupos G y H. Según el mítico exjugador búlgaro del FC Barcelona, sin embargo, Luis Enrique “está manejando muy bien el grupo”, pero hasta dentro de cuatro años no “tendrá equipo para ganar el Mundial” porque ahora “cuenta con jugadores jóvenes que quizás están algo verdes para competir contra las selecciones más experimentados”.

“España tiene un equipo de futuro. Luis Enrique tiene un grupo de jugadores jóvenes que quizás están algo verdes para competir contra las selecciones más experimentados a día de hoy. Creo que, de aquí a cuatro años, España tendrá un equipo campeón. En 2026 tendrá equipo para ganar el Mundial. Hoy, creo, todavía es pronto. La responsabilidad pesa. En los últimos quince minutos contra Alemania, España sufrió”, ha reflexionado Stoichkov en una entrevista en ‘Onda Cero’ en la que también ha asegurado que, de momento, “no se están viendo buenos partidos” en Qatar.

“Estoy disfrutando porque me gusta el fútbol, pero no porque se estén viendo buenos partidos. Me gustó España contra Costa Rica, no porque marcara siete goles sino por la actitud, y los movimientos de los jugadores. Luis Enrique está manejando muy bien el grupo. También me han gustado, en algunos momentos, Alemania, Brasil, Argentina y Francia. No está siendo un buen Mundial, espero que a partir de octavos se vea otro concepto de fútbol”, ha opinado.

En la misma entrevista, Stoichkov ha elogiado a un “espectacular” Jordi Alba, ha celebrado que Sergio Busquets esté jugando tan bien “como siempre” y ha destacado el “crecimiento” de Pedri y Gavi. Ha reconocido, de hecho, que el tinerfeño es su debilidad personal: “Los dos somos ‘8’, qué quieres que te diga”. También ha considerado que Luis Enrique “tiene carácter ganador” y “es el seleccionador que mejor trabaja”, pero ha añadido que no será el mejor del mundo “hasta que gane algún título”. “Luis Enrique corre más que algunos jugadores. A mí nunca me gustaba ver a mi entrenador sentado mientras yo sudaba la camiseta”, ha finalizado.