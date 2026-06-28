Steve Clarke dimite como seleccionador de Escocia tras la eliminación en el Mundial

Steve Clarke ha anunciado este sábado su dimisión como seleccionador de Escocia apenas unas horas después de la eliminación del combinado británico en la fase de grupos del Mundial. El técnico pone así punto final a una etapa de siete años al frente del equipo nacional, marcada por el regreso de Escocia a las grandes competiciones, aunque sin conseguir romper la histórica barrera de acceder a las eliminatorias.

La selección escocesa terminó tercera del Grupo C y quedó fuera del torneo por diferencia de goles, prolongando una estadística que sigue persiguiendo al país: Escocia nunca ha logrado superar la primera fase de un Mundial.

En una extensa carta de despedida, Clarke evitó hablar de fracaso y prefirió hacer balance de un ciclo que considera muy positivo para el fútbol escocés. "Al mirar hacia atrás después de estos siete años, el sentimiento que más predomina es el orgullo", escribió el entrenador de 61 años.

Clarke recordó que aceptó el cargo en 2019 pese a que muchos le advirtieron de que era un "regalo envenenado". "Mi misión era sencilla: clasificar a Escocia para un gran torneo", señaló. Bajo su dirección, la selección volvió a disputar una Eurocopa tras más de dos décadas de ausencia, repitió presencia en la siguiente edición y regresó a un Mundial por primera vez desde Francia 1998.

El ya exseleccionador también quiso poner en valor la conexión recuperada entre el equipo y su afición. "Desde Miami hasta Boston y Nueva Jersey, nuestros aficionados conquistaron el corazón de los estadounidenses y de los aficionados al fútbol de todo el mundo", destacó en su despedida, además de agradecer el trabajo de todo su cuerpo técnico y del personal de la Federación Escocesa.

La Federación deberá buscar ahora un relevo para iniciar un nuevo ciclo con el objetivo de mantener la continuidad competitiva lograda durante la etapa de Clarke y dar el paso que sigue resistiéndose a Escocia: superar por primera vez una fase de grupos en un gran torneo