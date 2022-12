Stephanie Frappart: "Tendré que controlar las emociones para hacer un buen arbitraje"

La colegiada internacional tocará el techo de su carrera en arbitrar un partido del Mundial Protagonizará la tripleta arbitral que pasará a la historia tras dirigir el Costa Rica - Alemania

La árbitra Stéphanie Frappart, que esta noche se convertirá en el Costa Rica-Alemania en la primera mujer que dirige un partido del Mundial masculino, aseguró que sentirá "una gran emoción", pero que tendrá que "canalizarla" para hacer un buen arbitraje.

La francesa tocará el techo de su carrera. Será la primera mujer en dirigir una cita mundialista masculina junto a dos árbitras asistentes (Neuza Back de Brasil, Karen Díaz Medina de México). Formará parte de la primera tripleta arbitral femenina para un partido entre hombres.

"Cuando me enteré, la emoción fue enorme. No me lo esperaba, estoy muy orgullosa de representar a Francia en el Mundial", dijo la colegiada en declaraciones distribuidas por la FIFA.

"I feel a lot of pride and a lot of honour."



Stéphanie Frappart will become the first woman in history to referee a men's #FIFAWorldCup match tonight when @fedefutbolcrc take on @DFB_Team 🙌



Earlier this year, she explained how much it means to her: pic.twitter.com/4E4QLWBQFA