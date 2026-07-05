Stella Luna de María, experta en tecnología, sobre el balón del Mundial: "Detrás de su diseño existe una combinación muy avanzada de ingeniería, de sensores avanzados y de tecnología de captura de datos"

El Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, está dejando momentos únicos sobre los terrenos de juego. Sin embargo, hay un protagonista que está acaparando todas las miradas y no es ningún futbolista, sino el balón 'Trionda', desarrollado por la FIFA en colaboración con la marca alemana Adidas.

Una de las principales novedades es que el balón lleva un sensor de movimiento de 500 hercios, que envía al VAR medio millar de señales sobre su posición cada segundo. Sin embargo, ya ha habido varias polémicas. La más destacada se produjo en el partido de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia, donde se anuló un gol a Josko Gvardiol en el último minuto que habría supuesto el empate.

Desde el programa 'La Tarde' de Cadena COPE hablaron con Stella Luna de María, experta en tecnología y CEO de Pentaquark Consulting, para saber cómo funciona realmente la pelota 'Trionda'.

En primer lugar, avisó de que es "una minicomputadora", debido a que "lo que vemos en la cancha es mucho más que un balón de fútbol". Es un sistema que es capaz de enviar información en tiempo ral sobre su trayectoria, velocidad y punto exacto de contacto.

"Detrás de su diseño existe una combinación muy avanzada de ingeniería, de sensores avanzados y de tecnología de captura de datos", señaló la CEO de Pentaquark Consulting en el programa 'La Tarde'.

Sobre la polémica por el gol anulado al central del Manchester City, que giraba en torno a si el último en tocar el balón había sido él o un jugador portugués, Luna de María fue clara: "El chip del balón dijo: 'Fue así de un jugador croata, luego estás en fuera de juego, gol anulado'".

Lamine Yamal con el balón Trionda / SPORT

Por esta razón, la experta no dudó en reconocer que la tecnología "salvó a Portugal y a Cristiano Ronaldo". Gracias a este error, la selección de Roberto Martínez se verá las caras contra España en octavos de final.

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Por último, Luna de María quiso dejar claro que el Mundial 2026 está siendo marcado por "la inteligencia artificial y la tecnología".