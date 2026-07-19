SPORT Mundial 1x23: España-Argentina, en directo

Llegó el gran día. La final del Mundial entre España y Argentina. Solo uno de los dos levantará el título de campeón del mundo cuando finalicen los 90 (o 120) minutos. ¿Quién será? ¿Qué podemos esperar de los onces de los dos equipos? Lo analizamos con Christian Blasco y Blanca Sánchez a partir de las 20h, en directo y con conexiones en directo. Todo, en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.