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SPORT Mundial 1x22: La reacción al Inglaterra - Argentina, en directo

Tras el Inglaterra - Argentina, analizamos lo que ha dado de sí el partido de semifinales

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Un gol de Lautaro en el tiempo de descuento clasifica a Argentina para la final del Mundial tras imponerse a Inglaterra en un partido cargado de emoción y tensión hasta el último minuto. La Albiceleste consigue el pase en un duelo vibrante y se enfrentará a España en la gran final del domingo, en un choque que promete ser histórico.

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Arrancamos Sport Mundial con todas las reacciones y el análisis del encuentro.

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