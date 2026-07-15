Un gol de Lautaro en el tiempo de descuento clasifica a Argentina para la final del Mundial tras imponerse a Inglaterra en un partido cargado de emoción y tensión hasta el último minuto. La Albiceleste consigue el pase en un duelo vibrante y se enfrentará a España en la gran final del domingo, en un choque que promete ser histórico.

SPORT Mundial 1x22: La reacción al Inglaterra - Argentina, en directo / SPORT.es

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