MUNDIAL 2026
SPORT Mundial 1x22: La reacción al Inglaterra - Argentina, en directo
Tras el Inglaterra - Argentina, analizamos lo que ha dado de sí el partido de semifinales
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
SPORT.es
Un gol de Lautaro en el tiempo de descuento clasifica a Argentina para la final del Mundial tras imponerse a Inglaterra en un partido cargado de emoción y tensión hasta el último minuto. La Albiceleste consigue el pase en un duelo vibrante y se enfrentará a España en la gran final del domingo, en un choque que promete ser histórico.
Arrancamos Sport Mundial con todas las reacciones y el análisis del encuentro.
Todo, con Christian Blasco y Blanca Sánchez a partir de las 23h en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- Francia - España: resumen, resultado y goles de las semifinales del Mundial 2026
- Reacciones y polémica del Francia - España del Mundial, en directo
- El Barça puede lograr un traspaso millonario por Casadó
- Edu Aguirre alucina con el penalti provocado por Lamine Yamal: 'Se lo inventa él
- Ultimátum a Vlahovic
- Julián Alvarez dice no a Inglaterra para forzar su fichaje por el Barça
- Fátima, abuela de Lamine Yamal: 'Este niño no es de Marruecos, nació aquí y se educó aquí
- La reflexión de Aleksandre Topuria: 'Si tu hermano es mejor que tú, estoy muy feliz por él, y haré cualquier cosa para que eso suceda