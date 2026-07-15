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MUNDIAL 2026

SPORT Mundial 1x22: ¡Se decide el rival de España! La previa del Inglaterra - Argentina

Este miércoles, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial con la previa del Inglaterra - Argentina

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Con España ya clasificada para la final del Mundial, en SPORT Mundial ponemos el foco en la segunda semifinal: Inglaterra - Argentina, de donde saldrá su rival.

Con las alineaciones confirmadas, analizamos los onces y las claves del partido. ¿Kane o Messi? Abrimos el debate sobre qué final prefiere la afición española y conectamos con nuestro enviado especial para conocer la última hora de la selección.

SPORT Mundial 1x22: ¡Se decide el rival de España! La previa del Inglaterra - Argentina

SPORT Mundial 1x22: ¡Se decide el rival de España! La previa del Inglaterra - Argentina / SPORT.es

Además, en Pasaporte Mundial, os explicamos las mejores historias que nos han dejado los últimos mundiales.

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Todo esto y mucho más con Christian Blasco y Blanca Sánchez, a las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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