MUNDIAL 2026
SPORT Mundial 1x22: ¡Se decide el rival de España! La previa del Inglaterra - Argentina
Este miércoles, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial con la previa del Inglaterra - Argentina
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Con España ya clasificada para la final del Mundial, en SPORT Mundial ponemos el foco en la segunda semifinal: Inglaterra - Argentina, de donde saldrá su rival.
Con las alineaciones confirmadas, analizamos los onces y las claves del partido. ¿Kane o Messi? Abrimos el debate sobre qué final prefiere la afición española y conectamos con nuestro enviado especial para conocer la última hora de la selección.
Además, en Pasaporte Mundial, os explicamos las mejores historias que nos han dejado los últimos mundiales.
Todo esto y mucho más con Christian Blasco y Blanca Sánchez, a las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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