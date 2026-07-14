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SPORT Mundial 1x21: La reacción al Francia - España, en directo

Tras el Francia-España, analizamos lo que ha dado de sí el partido de semifinales

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España logra imponerse a Francia y sella su pase a la final del próximo domingo en Nueva Jersey. En un duelo vibrante y de gran nivel, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente se llevó la victoria frente al equipo de Deschamps gracias a los tantos de Oyarzabal y Porro.

SPORT Mundial 1x21: La reacción al Francia - España, en directo

SPORT Mundial 1x21: La reacción al Francia - España, en directo / SPORT.es

Analizaremos con detalle todo lo que nos ha dejado el partido. No faltará el 1x1 de España y una tertulia sobre lo mejor, lo peor y el momento clave del partido. Además, conectaremos con nuestro enviado especial en el Dallas Stadium para conocer de primera mano el ambiente y las reacciones tras el encuentro.

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Todo ello presentado por Christian Blasco y Joaquín Soneira, a partir de las 23:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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