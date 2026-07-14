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MUNDIAL 2026

SPORT Mundial 1x21: La previa del Francia - España, en directo

Este martes, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial con la previa del Francia - España

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Noche grande de fútbol en SPORT Mundial. Arranca la previa de un auténtico duelo de gigantes, España se juega el pase a la final del Mundial ante Francia en un duelo que muchos consideran una final anticipada.

SPORT Mundial 1x21: La previa del Francia - España, en directo

SPORT Mundial 1x21: La previa del Francia - España, en directo / SPORT.es

Con todas las miradas puestas en Lamine Yamal y Kylian Mbappé, solo puede quedar uno. Analizamos alineaciones, claves tácticas y conectaremos con el Dallas Stadium para vivir el ambiente en la previa de un partidazo.

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Con Christian Blasco y Joaquín Soneira, desde las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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