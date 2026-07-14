MUNDIAL 2026
SPORT Mundial 1x21: La previa del Francia - España, en directo
Este martes, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial con la previa del Francia - España
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
SPORT.es
Noche grande de fútbol en SPORT Mundial. Arranca la previa de un auténtico duelo de gigantes, España se juega el pase a la final del Mundial ante Francia en un duelo que muchos consideran una final anticipada.
Con todas las miradas puestas en Lamine Yamal y Kylian Mbappé, solo puede quedar uno. Analizamos alineaciones, claves tácticas y conectaremos con el Dallas Stadium para vivir el ambiente en la previa de un partidazo.
Con Christian Blasco y Joaquín Soneira, desde las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- La cláusula millonaria que empuja a Ferran Torres fuera del Barça
- La carta del Barça para fichar a Julián: el Atlético necesita vender por más de 80 millones
- Oscar desvela cómo el Barça intentó ficharlo tras su fortuna en China: 'Querían que jugara gratis
- El Bayern de Múnich pregunta por Jules Kounde
- Un campeón del mundo con Argentina ataca a España y Carles Puyol le planta cara: 'En 2008...
- El Barça pide jugar la primera vuelta de la temporada 2027/28 en Montjuïc
- Fátima, abuela de Lamine Yamal: 'Este niño no es de Marruecos, nació aquí y se educó aquí
- El Girona acelera por Brian Fariñas, una de las joyas de La Masia