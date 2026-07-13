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MUNDIAL 2026

SPORT Mundial 1x20: La verdadera final se juega mañana

Este lunes, SPORT Mundial analiza la previa del Francia-España de semifinales de la Copa del Mundo

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Llegamos a la semana decisiva del Mundial con dos apasionantes semifinales: Francia-España e Inglaterra-Argentina. En SPORT Mundial analizamos lo que puede dar de sí la primera de ellas, una final anticipada, que se jugará este martes en Dallas (Texas). Conectaremos en directo con el estadio del partido, daremos el posible 11 de España, hablaremos de la última hora de Francia y mucho más. Todo, con Christian Blasco y Joaquín Soneira a partir de las 20h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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