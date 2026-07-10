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MUNDIAL 2026

SPORT Mundial 1x19: La reacción al España - Bélgica, en directo

Tras el España - Bélgica, analizaremos lo que ha dado de sí el partido de cuartos de final

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España consigue su pase a las semifinales tras ganar por 2-1 a Bélgica, gracias a un gol de Merino en los últimos instantes del partido. Un encuentro en el que la Roja fue de más a menos y en el que ha tenido que sufrir para asegurar su pase a la siguiente ronda del campeonato.

SPORT Mundial 1x19: La reacción al España - Bélgica, en directo

SPORT Mundial 1x19: La reacción al España - Bélgica, en directo / SPORT.es

Analizaremos en detalle todo lo sucedido durante el partido, con el 1x1 y un debate sobre lo mejor, lo peor y el momento destacado del encuentro. Además, conectaremos con nuestro enviado especial al SoFi Stadium de Los Ángeles para conocer cómo se ha vivido el partido allí y conocer la última hora desde la zona mixta, donde recogeremos las sensaciones de los protagonistas.

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Todo ello presentado por Christian Blasco y Joaquín Soneira, a partir de las 23:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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