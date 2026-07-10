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MUNDIAL 2026

SPORT Mundial 1X19: ¡Bombazo Pedri! La previa del España - Bélgica

Este viernes, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial con la previa del España - Bélgica

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SPORT.es

Arranca SPORT Mundial con la cuenta atrás a una noche grande de fútbol. España afronta un exigente cruce de cuartos de final ante Bélgica, con el objetivo de seguir avanzando en el torneo y meterse entre las cuatro mejores selecciones.

En este programa te traeremos la última hora antes del encuentro, repasando las alineaciones de ambos equipos y analizando todas las claves del partido. Desgranaremos también las principales amenazas, nombres propios y posibles planteamientos tácticos del conjunto belga.

SPORT Mundial 1X19: La previa del España - Bélgica

SPORT Mundial 1X19: La previa del España - Bélgica / SPORT.es

Además, conectaremos con el SoFi Stadium de Los Ángeles para vivir el ambiente en las gradas y recoger las sensaciones de los aficionados en la previa de un partido que promete ser apasionante.

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Todo ello presentado por Christian Blasco y Joaquín Soneira, a partir de las 20:00h en SPORT.es y en todas nuestras redes sociales.

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