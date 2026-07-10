MUNDIAL 2026
SPORT Mundial 1X19: ¡Bombazo Pedri! La previa del España - Bélgica
Este viernes, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial con la previa del España - Bélgica
SPORT.es
Arranca SPORT Mundial con la cuenta atrás a una noche grande de fútbol. España afronta un exigente cruce de cuartos de final ante Bélgica, con el objetivo de seguir avanzando en el torneo y meterse entre las cuatro mejores selecciones.
En este programa te traeremos la última hora antes del encuentro, repasando las alineaciones de ambos equipos y analizando todas las claves del partido. Desgranaremos también las principales amenazas, nombres propios y posibles planteamientos tácticos del conjunto belga.
Además, conectaremos con el SoFi Stadium de Los Ángeles para vivir el ambiente en las gradas y recoger las sensaciones de los aficionados en la previa de un partido que promete ser apasionante.
Todo ello presentado por Christian Blasco y Joaquín Soneira, a partir de las 20:00h en SPORT.es y en todas nuestras redes sociales.
- ¡Acuerdo total Barça-Adeyemi!
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- El Barça quiere fichar a Adeyemi: estas son todas las polémicas que arrastra el extremo alemán
- El Barça abre la vía Adeyemi
- El Barça solicita un crédito de 210 millones para fichajes
- El plan de fichajes del Barça tras Adeyemi: no se renuncia al '9'
- Los motivos de la (no) venta de Casadó
- La primera oferta del Barça por Adeyemi: 20 millones, más un porcentaje de futura venta para el Dortmund