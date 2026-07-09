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SPORT Mundial 1X18: No hay dudas con Pedri

Este jueves, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial

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Los cuartos de final ya están aquí y en SPORT Mundial los vivimos con un duelo que promete, Francia - Marruecos. Te contaremos la última hora, las alineaciones y todas las claves de un partido que promete emociones fuertes.

SPORT Mundial 1X18: No hay dudas con Pedri

SPORT Mundial 1X18: No hay dudas con Pedri / SPORT.es

Además, arrancamos la cuenta atrás para el España - Bélgica de mañana. Conectaremos con nuestro enviado especial a Los Ángeles para conocer cómo llega La Roja y cuál podría ser el once titular de Luis de la Fuente.

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Todo ello presentado por Christian Blasco y Joaquín Soneira, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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