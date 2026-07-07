MUNDIAL 2026
SPORT Mundial 1x17: La reacción al Argentina - Egipto, en directo
Este martes, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial con la reacción al Argentina - Egipto
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SPORT.es
Argentina firma una remontada espectacular y consigue su pase a los cuartos de final tras un partido vibrante que lo ha tenido absolutamente todo: goles, polémica, emoción y un final de infarto. Analizamos las claves del encuentro y repasamos cómo queda el cuadro del Mundial tras esta apasionante jornada.
En clave España, debatiremos sobre cuál es el rival que más temor puede generar en la afición de cara a los próximos cruces de la competición y conectaremos con nuestros enviados especiales para conocer la última hora del conjunto de De la Fuente.
Todo ello presentado por Christian Blasco y Joaquín Soneira, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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