SPORT Mundial 1x16: La previa del Portugal-España, en directo

Lunes de SPORT Mundial con la disputa del decisivo duelo de octavos de final entre Portugal y España. La Roja se mide al combinado luso con un once reconocible que ya dio buena cuenta de Austria en la ronda anterior. ¿Será suficiente para meterse en cuartos? Lo analizaremos, daremos la última hora desde Dallas y hablaremos también de la sorprendente eliminación brasileña a manos de Noruega. Todo, con Christian Blasco y Joaquín Soneira a partir de las 20h en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.