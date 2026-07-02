MUNDIAL 2026
SPORT Mundial 1X15: España presenta candidatura a ganar el Mundial
Este jueves, a partir de las 23h, un nuevo programa de SPORT Mundial con el post partido del España - Austria
SPORT.es
Arrancamos el post partido de España en SPORT Mundial para analizar la victoria del equipo de Luis de la Fuente, en un encuentro en el que la selección volvió a mostrar una de sus mejores versiones frente a Austria y que se planta en los octavos de final del Mundial.
Desgranaremos todo lo ocurrido en el partido, con el análisis 1x1 de los jugadores y un debate sobre lo mejor, lo peor y el momento clave del encuentro. Además, conectaremos con nuestro corresponsal en el SoFi Stadium de Los Ángeles para conocer cómo se ha vivido el partido allí y la última hora desde la zona mixta, donde recogeremos las sensaciones de los protagonistas.
Todo ello presentado por Christian Blasco y Joaquín Soneira, a partir de las 23:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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