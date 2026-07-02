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MUNDIAL 2026

SPORT Mundial 1X15: España presenta candidatura a ganar el Mundial

Este jueves, a partir de las 23h, un nuevo programa de SPORT Mundial con el post partido del España - Austria

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SPORT.es

Arrancamos el post partido de España en SPORT Mundial para analizar la victoria del equipo de Luis de la Fuente, en un encuentro en el que la selección volvió a mostrar una de sus mejores versiones frente a Austria y que se planta en los octavos de final del Mundial.

SPORT Mundial 1X15: El post partido del España - Austria

SPORT Mundial 1X15: El post partido del España - Austria / SPORT.es

Desgranaremos todo lo ocurrido en el partido, con el análisis 1x1 de los jugadores y un debate sobre lo mejor, lo peor y el momento clave del encuentro. Además, conectaremos con nuestro corresponsal en el SoFi Stadium de Los Ángeles para conocer cómo se ha vivido el partido allí y la última hora desde la zona mixta, donde recogeremos las sensaciones de los protagonistas.

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Todo ello presentado por Christian Blasco y Joaquín Soneira, a partir de las 23:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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