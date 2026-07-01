SPORT Mundial de previa del partido de dieciseisavos de final de la selección española. Conectaremos en directo con Los Ángeles, donde se concentra la selección, para conocer la última hora del equipo y el posible 11 que podría sacar Luis De La Fuente para afrontar la eliminatoria.

Además, debatiremos si Francia, tras su contundente victoria de ayer, se consolida como una de las selecciones que más respeto y temor generan entre los aspirantes al título.

SPORT Mundial 1x14: Francia asusta… Y Lamine Yamal avisa / SPORT.es

Estaremos también pendientes de los dos partidos de hoy para repasar el cuadro mundialista y el camino hacia las siguientes rondas. Por último, no faltará el habitual Challenge de Preguntas con nuestros presentadores.

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Todo ello presentado por Christian Blasco y Blanca Sánchez, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.