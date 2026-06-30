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SPORT Mundial 1x13: Fracaso europeo y aviso muy serio para España

Este martes, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial con el directo del Costa de Marfil - Noruega

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Nuevo programa de SPORT Mundial, con el foco puesto en la sorprendente eliminación de Alemania tras su derrota ante Paraguay en los dieciseisavos, un resultado que sirve como serio aviso para la selección española.

Conectaremos con nuestros corresponsales en Estados Unidos para conocer la última hora del combinado nacional a solo dos días del partido decisivo. Analizaremos también la victoria de Brasil tras imponerse en un encuentro que se decidió en los últimos minutos.

SPORT Mundial 1X13: Fracaso europeo y aviso muy serio para España

SPORT Mundial 1X13: Fracaso europeo y aviso muy serio para España

No faltará la habitual sección Pasaporte Mundial, donde traeremos las mejores historias que nos ha dejado la competición a lo largo de las últimas ediciones.

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Todo ello presentado por Christian Blasco y Blanca Sánchez, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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