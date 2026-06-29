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SPORT Mundial 1x12: Brasil-Japón en directo...y la 'porra' del cuadro

Este lunes, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial con el directo del Brasil-Japón

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SPORT.es

Con el desenlace del Brasil-Japón arrancamos este lunes el 12º programa de SPORT Mundial, en el que hablaremos de lo que esté sucediendo en Texas, pero también de lo que puede dar de sí el cuadro de eliminatorias, que empezó a resolverse este domingo con el Sudáfrica-Canadá. Tendremos la última hora de España y de lo que suceda en la sede del próximo encuentro de Argentina. Todo eso y mucho más, a partir de las 20h en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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