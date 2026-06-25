MUNDIAL 2026
SPORT Mundial 1X11: El alien llega mañana y se llama Lamine Yamal
Este jueves, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial
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Último programa de la semana de SPORT Mundial, con la previa del Uruguay - España como gran foco, analizando al rival y cómo llega el equipo de Luis de la Fuente.
Conectaremos con nuestros corresponsales para conocer la última hora de la selección española, las novedades antes del encuentro y el posible once que podría sacar el equipo. También viajaremos hasta Uruguay para saber cómo llega el combinado charrúa de cara al partido.
Repasaremos también la victoria de Brasil con el análisis de lo más destacado del encuentro.
Todo ello presentado por Christian Blasco y Blanca Sánchez, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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