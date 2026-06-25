SPORT Mundial 1X11: El alien llega mañana y se llama Lamine Yamal

Último programa de la semana de SPORT Mundial, con la previa del Uruguay - España como gran foco, analizando al rival y cómo llega el equipo de Luis de la Fuente.

Conectaremos con nuestros corresponsales para conocer la última hora de la selección española, las novedades antes del encuentro y el posible once que podría sacar el equipo. También viajaremos hasta Uruguay para saber cómo llega el combinado charrúa de cara al partido.

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Repasaremos también la victoria de Brasil con el análisis de lo más destacado del encuentro.

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Todo ello presentado por Christian Blasco y Blanca Sánchez, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.