MUNDIAL 2026
SPORT Mundial 1X10: El camino de España a la final del Mundial
Este miércoles, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
En el programa de hoy de SPORT Mundial ponemos el foco en el estado actual de la competición, analizando cómo se están definiendo los cuadros y cuál sería el recorrido de España en estos momentos para poder llegar a la gran final.
Conectaremos con nuestros corresponsales desplazados para conocer la última hora de la selección de Luis de la Fuente y del resto de equipos en competición, además nuestros presentadores pondrán notas sobre lo mejor y lo peor de lo que llevamos de Mundial.
Todo ello presentado por Christian Blasco y Blanca Sánchez, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- La postura del Barça con Julián Álvarez: optimismo sí, euforia no
- Comunicado de Raphinha: 'Haré todo lo que pueda para volver lo antes posible
- Manolo Lama desvela el plan que tiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez: 'No lo van a regalar
- La estrategia del Atlético para intentar que Julián Álvarez no acabe en el Barça
- Julián Alvarez cambia las fichas del tablero
- Deschamps estalla por Dembélé: 'Búscate otro objetivo
- Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: 'Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre