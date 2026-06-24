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MUNDIAL 2026

SPORT Mundial 1X10: El camino de España a la final del Mundial

Este miércoles, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial

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SPORT.es

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En el programa de hoy de SPORT Mundial ponemos el foco en el estado actual de la competición, analizando cómo se están definiendo los cuadros y cuál sería el recorrido de España en estos momentos para poder llegar a la gran final.

SPORT MUNDIAL 1X10: El camino de España a la final del Mundial

SPORT MUNDIAL 1X10: El camino de España a la final del Mundial

Conectaremos con nuestros corresponsales desplazados para conocer la última hora de la selección de Luis de la Fuente y del resto de equipos en competición, además nuestros presentadores pondrán notas sobre lo mejor y lo peor de lo que llevamos de Mundial.

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Todo ello presentado por Christian Blasco y Blanca Sánchez, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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