Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amazon Prime Days 2026Julián ÁlvarezMarc MárquezReal MadridMercado Fichajes hoyPartidos MundialMundial DirectoEl Pozo - BarçaPortugal - UzbekistánBarça - Valencia BasketDraft NBA horarioTopuriaSara CarboneroRefugio Julián ÁlvarezMarc Márquez AndorraGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaCuándo juega EspañaEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

SPORT Mundial 1x09: Bombazo Julián Álvarez en pleno Mundial

Este martes, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial

Julián Álvarez ha lanzado una 'bomba' informativa en pleno Mundial

Julián Álvarez ha lanzado una 'bomba' informativa en pleno Mundial / SPORT.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

Nuevo programa de SPORT Mundial, con el análisis de lo ocurrido en los últimos partidos de la competición. También repasaremos las declaraciones de Julián Álvarez de ayer al acabar el partido, en las que pidió su salida del conjunto rojiblanco.

Conectaremos con nuestros corresponsales desplazados al Mundial para conocer la última hora tanto de la selección dirigida por Luis de la Fuente como del resto de equipos en competición. Cerramos el programa con Pasaporte Mundial, la ya habitual sección en la que repasamos las historias más curiosas que nos dejan los Mundiales.

Noticias relacionadas

Todo ello presentado por Christian Blasco y Blanca Sánchez, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL