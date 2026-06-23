SPORT Mundial 1x09: Bombazo Julián Álvarez en pleno Mundial
Este martes, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial
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Nuevo programa de SPORT Mundial, con el análisis de lo ocurrido en los últimos partidos de la competición. También repasaremos las declaraciones de Julián Álvarez de ayer al acabar el partido, en las que pidió su salida del conjunto rojiblanco.
Conectaremos con nuestros corresponsales desplazados al Mundial para conocer la última hora tanto de la selección dirigida por Luis de la Fuente como del resto de equipos en competición. Cerramos el programa con Pasaporte Mundial, la ya habitual sección en la que repasamos las historias más curiosas que nos dejan los Mundiales.
Todo ello presentado por Christian Blasco y Blanca Sánchez, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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