SPORT Mundial 1x08: Argentina-Austria, reacción en directo
Este lunes, reaccionamos en directo al Argentina-Austria del Mundial y repasamos la última hora de España tras su contundente victoria ante Arabia Saudí. Todo, a partir de las 20h
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SPORT Mundial coincide este lunes con la disputa del Argentina-Austria, el segundo partido del combinado albiceleste de Leo Messi. Reaccionaremos en directo a lo que suceda, además de analizar la última hora de la selección española, de 'resaca' tras derrotar ayer con contundencia a Arabia Saudí y dejar su clasificación para 1/16 como primera de grupo muy encarrilada. Todo, con Christian Blasco y Blanca Sánchez a partir de las 20h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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