SPORT Mundial 1x07 - La reacción al España - Arabia Saudí: Lamine maravilla, España arrasa
Este 20h analizamos todo lo que ha dado de sí el España - Arabia Saudí de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial
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España tenía la necesidad de lograr la victoria ante Arabia Saudí y lo logró, dando un paso de gigante no solo para meterse en la siguiente ronda, sino para hacerlo como primera de grupo con un gran Lamine Yamal y un Oyarzábal muy efectivo.
Analizamos todo lo que ha dado de sí el partido mundialista con Christian Blasco y Blanca Sánchez, además de realizar conexiones en directo con el Atlanta Stadium en el que se ha jugado el choque y con Miami, donde se disputará esta noche el otro partido del grupo, el Uruguay-Cabo Verde. Todo, a partir de las 20h en directo en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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