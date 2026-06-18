SPORT Mundial 1x06: ¿Drama Mundial para alguna favorita?
Nuevo programa de SPORT Mundial, en el que ponemos ya el foco en el próximo partido de España del domingo ante Arabia Saudí. Analizaremos a fondo al rival, los aspectos clave a tener en cuenta y las claves que pueden marcar el devenir del encuentro. Además, con el cierre de la primera jornada de la fase de grupos, haremos balance de todo lo sucedido hasta ahora.
No faltarán en el programa las conexiones con nuestros corresponsales para conocer la última hora desde las distintas sedes mundialistas, ni el ya clásico challenge a nuestros presentadores.
Todo ello presentado por Christian Blasco y Blanca Sánchez, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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