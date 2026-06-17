Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso NegreiraJulián ÁlvarezDecoTopuriaPartidos Mundial hoyGrupos Mundial 2026RaphinhaMercado de fichajesLesión TopuriaMundial 2026Próximo partido BarcelonaInglaterra - CroaciaPortugal - CongoOyarzabalEtapa 1 Tour de SuizaHorario Badosa - GauffGrupo España Mundial 2026Máximo goleador historia MundialesPróximo partido EspañaCuándo juega Barça final ValenciaUS Open de golf 2026Horarios MotoGP República ChecaCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaUS Open GolfEstado de salud TopuriaSeguridad SocialDGTCalendario España MundialCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

SPORT Mundial 1x05: Messi se lució... ¿y tu qué, Cristiano?

Este miércoles, a partir de las 20h, un nuevo programa de SPORT Mundial

Messi y Cristiano, protagonistas del día

Messi y Cristiano, protagonistas del día / SPORT.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

Nuevo programa de SPORT Mundial, con el análisis de todo lo que ha dejado la última jornada de competición y seguiremos en directo de cerca el debut de Portugal en el torneo. No faltarán las conexiones con nuestros corresponsales para conocer la última hora desde las distintas sedes mundialistas.

Además, lanzaremos nuestras 'unpopular opinions' sobre el arranque de la competición y repasaremos algunas de las claves y curiosidades que están marcando estos primeros días.

Noticias relacionadas

Todo ello presentado por Christian Blasco y Xavi Espinosa, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL