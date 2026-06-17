SPORT Mundial 1x05: Messi se lució... ¿y tu qué, Cristiano?

Nuevo programa de SPORT Mundial, con el análisis de todo lo que ha dejado la última jornada de competición y seguiremos en directo de cerca el debut de Portugal en el torneo. No faltarán las conexiones con nuestros corresponsales para conocer la última hora desde las distintas sedes mundialistas.

Además, lanzaremos nuestras 'unpopular opinions' sobre el arranque de la competición y repasaremos algunas de las claves y curiosidades que están marcando estos primeros días.

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Todo ello presentado por Christian Blasco y Xavi Espinosa, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.