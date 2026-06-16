SPORT Mundial 1x04: ¿Y ahora qué? Francia-Senegal, Argentina-Argelia y dudas con De la Fuente

Nuevo programa de SPORT Mundial con el análisis de todo lo que han dejado las últimas horas de competición. Repasaremos los momentos más destacados de la jornada de ayer junto a nuestros corresponsales.

Además, pondremos el foco en una de las figuras más mediáticas de las últimas horas, el jugador de Cabo Verde, Vozinha. También abordaremos las nuevas normas arbitrales de este Mundial y nuestra colaboradora, Dolça Pedret, nos traerá una historia que no dejará indiferente a nadie en la sección Pasaporte Mundial.

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Todo ello presentado por Christian Blasco y Blanca Sánchez, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.