Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado BarçaParte médico TopuriaLuis de la FuenteMárquezReal MadridGrupos Mundial 2026Mercado de fichajesBarça - ElPozo MurciaPartidos Mundial 2026 hoyPróximo partido EspañaMundial 2026CasadóClifford NanaGrupo España Mundial 2026Sedes España Mundial 2026Cuándo juega Barça final ValenciaVuelta Málaga AlmeríaHorario Francia - SenegalHorarios MotoGP República ChecaCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaLey de Propiedad HorizontalDGTPueblo CucurellaCalendario España MundialCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

SPORT Mundial 1x04: ¿Y ahora qué? Francia-Senegal, Argentina-Argelia y dudas con De la Fuente

Este martes, un nuevo programa de SPORT Mundial a partir de las 20h

Las dudas de España, a debate en SPORT Mundial

Las dudas de España, a debate en SPORT Mundial / SPORT.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

Nuevo programa de SPORT Mundial con el análisis de todo lo que han dejado las últimas horas de competición. Repasaremos los momentos más destacados de la jornada de ayer junto a nuestros corresponsales.

Además, pondremos el foco en una de las figuras más mediáticas de las últimas horas, el jugador de Cabo Verde, Vozinha. También abordaremos las nuevas normas arbitrales de este Mundial y nuestra colaboradora, Dolça Pedret, nos traerá una historia que no dejará indiferente a nadie en la sección Pasaporte Mundial.

Noticias relacionadas

Todo ello presentado por Christian Blasco y Blanca Sánchez, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

TEMAS

Añádenos en Google