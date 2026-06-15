SPORT Mundial 1x03: Decepción Mundial
Tras el España-Cabo Verde, un nuevo programa de SPORT Mundial con el mejor post-partido a partir de las 20h.
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Vuelve SPORT Mundial y lo hace con el post-partido del España - Cabo Verde. Un encuentro que ha acabado con un decepcionante 0-0 que supone un varapalo de inicio para la selección. Analizaremos al detalle el estreno mundialista de la campeona de Europa en tierras americanas, las reacciones, conexiones en directo y las posibles consecuencias en el grupo. Todo, con Christian Blasco y Blanca Sánchez a partir de las 20h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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