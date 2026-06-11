SPORT MUNDIAL 1x02: Empieza el espectáculo
Arranca el Mundial y en SPORT analizamos la previa del inicio del torneo más importante del planeta
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A las puertas del inicio del Mundial, analizamos el partido inaugural entre México y Sudáfrica y conectamos con nuestros corresponsales para conocer la última hora desde la Fan Zone de Miami y desde Chattanooga, ciudad donde está concentrada la selección española.
Además, haremos nuestros pronósticos para el torneo y pondremos el foco en Cabo Verde, el primer rival de España, y explicaremos todo lo que necesitas saber antes de su debut en la competición.
Todo ello presentado por Christian Blasco y Joaquín Soneira con el mejor ambiente, análisis y entretenimiento junto. A partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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