Speed, fan Nº1 de Cristiano Ronaldo, desconsolado tras la derrota de Portugal ante España

Portugal quedó eliminado de la Copa del Mundo al perder en el tiempo de descuento contra España. La selección lusa llegaba como aspirante a poder ganar el Mundial, pero volvió a caer eliminada. De hecho, nunca en la historia han conquistado el torneo y a eso se le sumó la despedida de Cristiano Ronaldo, entre lágrimas.

La leyenda de la selección lusa estaba desolado, con la mirada al césped y los ojos humedecidos. Después de convertirse en el único futbolista capaz de marcar en seis ediciones distintas del torneo, también le llegó el momento de su adiós.

Antes del partido, Cristiano Ronaldo ya había admitido que existía la posibilidad de que ese encuentro marcara el final de su trayectoria en la competición. El delantero portugués afrontó la eliminatoria con la ilusión de seguir ampliando una carrera internacional que comenzó el 11 de junio de 2006, cuando debutó frente a Angola con apenas 21 años y llevando el número 17.

Desde aquella primera aparición, el atacante construyó un recorrido histórico en el torneo. A lo largo de seis ediciones acumuló 27 partidos, 11 tantos y un total de 2.305 minutos disputados, cifras que reflejan su enorme protagonismo con la selección portuguesa durante casi dos décadas de competición.

Además de sus registros, Ronaldo dejó una marca difícil de igualar al convertirse en el único futbolista capaz de anotar en seis ediciones diferentes del campeonato. Sin embargo, el gran objetivo colectivo que persiguió durante su participación en este torneo terminó escapándose, cerrando así una etapa repleta de logros individuales, pero sin el título que tanto anhelaba.

Fan número 1 de Cristiano

A muchos aficionados le escuecen su adiós. Entre ellos, a 'IShowSpeed', fan declarado de Cristiano Ronaldo. Speed, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., es de Cincinnati, Ohio, en los Estados Unidos. Es conocido a nivel mundial como streamer y youtuber por su contenido de videojuegos y sus populares transmisiones en vivo, también por sus reacciones a los partidos.

De hecho, compuso una canción para el Mundial que dio la vuelta al Mundo: 'World Cup'. Speed iba con Portugal en este Mundial, aunque también se le vio con la camiseta de Cabo Verde ante Argentina.

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Tras la derrota de Portugal, se echó al suelo a llorar desconsoladamente. Quizá era 'espectáculo', pero la imágen rápidamente se viralizó, ante los múltiples comentarios.