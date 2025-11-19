Sorteo de la repesca europea para el Mundial 2026: horario, bombos y selecciones clasificadas

El Mundial 2026 se encuentra cerca de conocer a su elenco completo de participantes. Definida ya la identidad de 42 de las 48 selecciones que forman parte de la próxima cita mundialista, las 6 plazas restantes se definirán el próximo mes de marzo tras la disputa de las repescas europeas e internacional.

El grueso de selecciones que accederán a la Copa del Mundo a través de la repesca proceden del Viejo Continente, pues la UEFA reparte 4 billetes entre los 16 equipos que participarán en su particular play-off. Las dos plazas restantes saldrán de una repesca intercontinental que enfrenta a selecciones del resto de confederaciones.

El acceso a esta fase previa se ha producido a través de dos vías. 12 de las 16 plazas corresponden a las selecciones que han finalizado sus respectivos grupos en segunda posición, mientras que las cuatro restantes van a parar a las ganadoras de grupo de la Nations League que no hayan terminado entre la primera y la segunda posición en la fase de clasificación europea.

¿Qué selecciones participan en la repesca europea para el Mundial 2026?

Segundas de grupo Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, República de Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania y República Checa Vía Nations League Rumanía, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte

¿Cómo quedan los bombos del sorteo de la repesca europea para el Mundial 2026?

Una vez conocida la identidad de las selecciones clasificadas para la repesca europea, estas serán repartidas en cuatro bombos de cara al sorteo. Los criterios de división se basan en el ranking FIFA para los tres primeros bombos, mientras que el cuarto está reservado para las selecciones que accedieron vía Nations League.

El sorteo emparejará a una selección del bombo 1 con otra del bombo 4 y a una del bombo 2 con otra del bombo 3. Estas quedarán divididas en cuatro eliminatorias de las que saldrán los cuatro billetes para el Mundial

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania,

Bombo 2: Polonia, Gales, Rep. Checa y Eslovaquia

Bombo 3: Albania, Irlanda, Bosnia y Kosovo,

Bombo 4: Rumania, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

¿Cuándo es el sorteo de la repesca europea para el Mundial 2026?

El sorteo de la repesca europea para el Mundial 2026 se celebrará este jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA a partir de las 13:00 horas (CET).